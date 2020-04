Tre giocatori su cui la Fiorentina ha le mani libere. Ma la riflessione è in atto in un solo caso

Nove sono i giocatori attualmente in prestito alla Fiorentina. Per sei di questi la strada è tracciata perché vi dovrà essere il riscatto obbligatorio. In altre tre situazioni però, il club di Commisso potrà decidere se far valere un’opzione di riscatto, oppure far tornare il tesserato al proprio club di appartenenza.

Scegliendo nel dettaglio, i tre giocatori in prestito libero sono Badelj di proprietà della Lazio, Dalbert arrivato dall’Inter e Ghezzal trovato in Inghilterra, al Leicester. Pradè e Barone a fine campionato potranno decidere cosa fare di loro, senza vincoli. Qualche certezza però c’è: Ghezzal se ne tornerà Oltremanica e molto probabilmente anche Badelj non verrà confermato. Su Dalbert invece una riflessione è aperta, anche perché è stato il titolare inamovibile sulla fascia sinistra in questa stagione e questo indipendentemente dall’allenatore.