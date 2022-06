Tre mesi da incubo per la Fiorentina

Il Mondiale in Qatar costringerà tutti a fare un vero e proprio tour de force in poco più di tre mesi. Le big italiane saranno costrette a giocare 21 partite, ma alla Fiorentina potrebbe andare pure peggio perché potrebbe giocarne addirittura 23. Tutto dipenderà ovviamente da come andrà il play off di Conference League che Italiano e i suoi giocatori disputeranno nella seconda metà di agosto con gara di andata e ritorno.

Un periodo senza tregua, dove sarà necessario alternare i giocatori, avere rose ampie e riuscire a gestire le forze al meglio prima dello stacco che ci sarà in occasione della kermesse qatariota.