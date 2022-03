Tris al Monterosi: la Fiorentina Under 18 di Papalato è agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio

La Fiorentina Under 18 di mister Christian Papalato accede agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. A Porcari la compagine viola batte 3-0 il Monterosi, e si classifica seconda nel girone, a quota 6 punti, dietro ai nigeriani di Alex Transfiguration.

Nel primo tempo è la Fiorentina ad avere in mano il gioco, ma i ragazzi gigliati non riescono a rendersi pericolosi. Poche idee, ed ecco che mister Papalato opta per alcuni cambi per la seconda frazione di gioco. In apertura di ripresa i viola centrano una traversa clamorosa con Denes, appena entrato, che dall’area piccola conclude a rete. Palla sul legno, quindi sulla riga e poi abbrancata dal portiere del Monterosi, Feudo.

La Fiorentina però ha cambiato ritmo ed il gol è nell’aria. Ci pensa uno dei nuovi entrati, Lorenzo Aprili, a sbloccare il risultato, poco dopo il 65esimo minuto, firmando la prima rete della competizione. Il raddoppio viola è firmato da Macchi, protagonista di un bel diagonale da dentro l’area di rigore. E’ poi Farneti a siglare il tris, raccogliendo nell’area piccola un cross dal fondo e anticipando il diretto marcatore.