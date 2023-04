Tris della Roma all’Udinese e i friulani restano dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo netto per la Roma che nel posticipo della domenica sera ha battuto per 3-0 l’Udinese. Marcature aperte nel primo tempo da Bove, bravo a sfruttare il palo colpito su rigore da Cristante. Nella ripresa il raddoppio di Pellegrini al 55′ mentre al 69′ Pereyra spreca l’occasione per riaprirla dal dischetto. Nel finale tris definitivo firmato da Abraham di testa. Friulani che restano così dietro alla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.