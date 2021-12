Tudor: “Se avessimo raddoppiato con Simeone forse… ma la Fiorentina è una squadra seria, con un campione davanti”

Parole a Sky da parte di Igor Tudor, tecnico del Verona, dopo il pari contro la Fiorentina: “Un po’ di rammarico, forse se avessimo segnato con Simeone il 2-0 si sarebbe messa in modo decisivo per noi, peccato perché abbiamo subito il pareggio a nove minuti dalla fine. Non era facile perché la Fiorentina è una squadra seria, con un campione davanti che fa reparto da solo. Abbiamo giocato anche tre giorni fa, con alcuni problemi di infortuni. E’ un bel pareggio per concludere l’anno. Tameze ha giocato una grande partita, Casale ha fatto una super partita in uno contro uno contro questo campione, tanta roba”.