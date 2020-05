“Tutte le partite andrebbero giocate in notturna, non si può giocare al Franchi con quaranta gradi. Se cominciano ad allenarsi ora…”

L’ex medico sociale della Fiorentina, Marcello Manzuoli è intervenuto a Lady Radio parlando della ripresa: “Se cominciano ad allenarsi ora, i calciatori più seri avranno condizione. Molti di loro hanno fatto preparazione individuale anche durante il lockdown. C’è chi ha lavorato e sarà pronto e chi non avrà lavorato e non lo sarà. Certi allenamenti di gruppo sono indispensabili.

E ha aggiunto: “La situazione è in evoluzione, non era possibile aprire nelle condizioni nelle quali il medico era stato messo. Qualsiasi evento di contagio, veniva definito come responsabile il medico sociale. Un calciatore se torna a casa o esce dal gruppo squadra può infettarsi. Il medico sociale dovrà mettere in atto una sorveglianza particolare. Senza il medico in partita, la partita non parte. Va fatto un protocollo alternativo, i medici non si sono mai tirati indietro, ma serve una loro controproposta e arrivare ad un accordo. Siamo di fronte a una situazione nuova, uno stop così lungo non è mai esistito”.

“Le partite andrebbero giocate in notturna, non si può giocare al Franchi col quaranta gradi. C’è una sofferenza data dal calore, qualcuno perde anche quattro chili”