Tutti pazzi per Cistana: la Fiorentina non è affatto sola e il babbo di Sottil tenta subito lo sgambetto ai Viola

Torna di moda il nome di Andrea Cistana per la retroguardia viola. Il difensore italiano classe ’97 del Brescia è oggetto del desiderio non soltanto della Fiorentina. Secondo quanto afferma Il Messaggero Veneto, infatti, ci sarebbero altri quattro club italiani sulle tracce del centrale bresciano, che non è riuscito a raggiungere la Serie A dopo l’eliminazione ai playoff.

Sampdoria, Bologna e il neopromosso Monza seguono con interesse il difensore, ma davanti a tutti ci sarebbe l’Udinese del neo allenatore Sottil. La società friulana, infatti, sembra la più vicina ad affondare il colpo per anticipare le concorrenti, con la richiesta del Brescia che si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro. La Fiorentina non è quindi l’unica squadra interessata all’acquisto che potrebbe rinforzare il reparto arretrato di Vincenzo Italiano.