Tutto fatto per la cessione di Ranieri, erano due le richieste arrivate per il giocatore. E Bonifazi potrebbe fare il percorso inverso

Tutto fatto per la cessione di Luca Ranieri. Il difensore passerà, in prestito, dalla Fiorentina alla Spal. La compagine ferrarese ha avuto la meglio sul Pescara che si era presentata dopo che era saltato il trasferimento dello stesso Ranieri alla Salernitana, in circostanze rocambolesche.

Chi potrebbe fare il percorso inverso è invece Kevin Bonifazi che a Firenze potrebbe diventare la prima alternativa al terzetto composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Verrebbe in pratica per completare il reparto (per il ruolo è stato sondata anche la pista Federico Fazio).