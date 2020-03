Udinese, a rischio la presenza di un attaccante contro la Fiorentina: le idee di formazione

Nella giornata di ieri l’Udinese ha giocato un’amichevole contro il Cjarlins Muzane. Lasagna è rimasto a guardare, alle prese con un programma personalizzato, e potrebbe saltare la Fiorentina. Si candida quindi per una maglia da titolare Nestorovski, che in amichevole ha messo una tripletta e scalpita per avere una chance dopo non aver visto campo dal suo ingresso con il Brescia. Buone notizie per il tecnico friulano Gotti arrivano da Sema, tornato regolarmente in campo: si temeva un infortunio di un mese, invece dopo la sosta forzata lo svedese sembra già abile e arruolabile. In difesa recuperati De Maio e Samir, con quest’ultimo che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Nuytinck, che non è stato bene in settimana. A centrocampo, come riportato da tuttoudinese.it, si va verso la conferma del terzetto Mandragora-Fofana-De Paul.