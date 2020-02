Udinese, le idee di formazione in vista della Fiorentina

Tra l’emergenza Coronavirus e la necessità di tornare alla vittoria dopo sei partite (tre sconfitte e tre pareggi), l’Udinese si sta preparando alla partita contro la Fiorentina nonostante la voglia della società friulana di provare a rimandare la partita. Come si legge su Tuttosport, il tecnico bianconero Luca Gotti è intenzionato a dare fiducia a Nestoroski in attacco al fianco di Okaka: si profila la panchina, almeno dall’inizio, per Lasagna. Buone notizie arrivano dal fronte Sema: l’esterno, nonostante il problema al ginocchio, non è in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Assenti De Maio e Prodl. Inamovibile De Paul, che giocherà da mezzala al fianco di Mandragora e Fofana.