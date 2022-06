UFFICIALE: Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese. La gioia di Riccardo: “Non vedo l’ora di incontrarti” FOTO

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è finalmente arrivata anche l’ufficialità: Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese. A renderlo noto è stata la stessa società friulana con un post pubblicato sui propri canali social.

“Bentornato Andrea! Da calciatori hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia bianconera. Buon lavoro Mister!”. In Serie A Sottil ritroverà suo figlio Riccardo, in forza alla Fiorentina.

Non poteva non arrivare il commento dello stesso Riccardo, che tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha commentato l’ufficialità: “Te lo meriti tutto. Non vedo l’ora di incontrarti”, ha scritto l’esterno d’attacco della Fiorentina.