UFFICIALE: Berti raggiunge Aquilani, ecco il rinforzo a centrocampo per la Primavera

La notizia era nell’aria e adesso è stato depositato anche il contratto in Lega. Tommaso Berti arriva alla Fiorentina dal Cesena nell’ultimo giorno di mercato, come anticipato anche da FiorentinaNews.com. Il talento classe 2004 sbarca in Toscana, dopo che la società viola aveva battuto la concorrenza di altri club italiani, come il Torino. La formula con la quale arriva è quella del prestito, con opzione per il riscatto.

Nella passata stagione, Berti aveva esordito tra i professionisti, collezionando 26 presenze con un gol. Farà parte della Primavera di Aquilani aiutando a centrocampo una squadra che ha perso Bianco per limiti d’età. Non è escluso comunque che il giocatore, molto promettente, possa trovare qualche convocazione anche con la prima squadra.