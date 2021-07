UFFICIALE: Hristov va a La Spezia “al posto” di Italiano

ha ufficializzato l’arrivo del difensore Petko Hristov dalla Fiorentina. Il bulgaro classe 1999 è stato girato allo Spezia a titolo definitivo come contropartita tecnica per liberare lo staff di mister Italiano. Di seguito la nota ufficiale: “Petko Hristov è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore bulgaro arriva a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo di quattro anni”.