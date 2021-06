UFFICIALE: Il campionato Primavera avrà 18 squadre e quest’anno ci saranno solo due retrocessioni. Ma c’è ancora un’incognita che non fa stare tranquilla la Fiorentina

Ora è ufficiale: il campionato Primavera 1 non sarà più composto da 16 squadre bensì da 18. La decisione è stata presa durante il Consiglio Federale di oggi ed entrerà in vigore con effetto immediato. Ciò significa che il campionato attualmente in corso vedrà retrocedere solo due squadre, mentre saranno quattro quelle promosse dalla Primavera 2.

Un’ottima notizia per la Fiorentina, che forte anche della vittoria appena ottenuta contro il Milan può tornare a respirare un po’. La situazione comunque non è ancora definitiva, dal momento che resta da chiarire se la penultima in classifica retrocederà direttamente insieme all’ultima oppure se giocherà un play-out contro la terz’ultima.