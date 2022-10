UFFICIALE: Ilicic torna a vestire la maglia viola…ma in Slovenia

Adesso è ufficiale: l’ex giocatore della Fiorentina, Josip Ilicic torna a vestire una maglia viola. Ma lo fa in Slovenia avendo firmato un contratto fino al 2025 con l’NK Maribor, squadra con la quale ha già giocato in passato, prima del suo arrivo in Italia al Palermo.

Ilicic aveva risolto durante l’estate il contratto che lo legava all’Atalanta e ora ha deciso di fare il suo ritorno in patria a distanza di dodici anni. Vestirà la maglia numero 72 e la sua presentazione è prevista per questo pomeriggio alle ore 17.