UFFICIALE: La Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. “Ricomincio da dove avevo lasciato. Lotteremo per onorare maglia e città”

Patrizia Panico, come riporta il club viola tramite i propri canali, è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile.

Accordo biennale tra l’allenatrice romana e il Club viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’estate del 2016 (21 presenze in campionato con 20 reti segnate) al termine della stagione in cui la Fiorentina aveva fatto il proprio ingresso nel calcio femminile.

Queste le parole della nuova allenatrice delle ragazze viola affidate al proprio account Facebook: “Sono entrata in FIGC da giocatrice ed esco da allenatrice, ringrazio tutte le persone che ho incontrato durante il cammino, dai magazzinieri ai Presidenti, i quali, indistintamente, hanno contribuito alla mia formazione e realizzazione, come donna e come tecnico. Un sentimento di gratitudine particolare agli staff tecnici di tutte le Nazionali giovanili, coordinate da Maurizio Viscidi e per l’U15 da Antonio Rocca grazie ai quali ho condiviso esperienze calcistiche, sociali e umane”.

“È giunto per me il momento – ha continuato – di ricominciare da dove avevo lasciato, da Firenze, viola per natura, provando a restituire al calcio femminile un millesimo di ciò che ha dato a me. Ringrazio il Presidente Commisso e la sua famiglia , Joe Barone, Elena Turra ed il DS Simone Mazzoncini per l’opportunità di poter continuare a sognare in grande. Ai ragazzi che ho avuto fino ad ora auguro una carriera lunga e ricca di soddisfazioni perché TUTTI meritano il meglio. Ai tifosi viola, non faccio promesse rocambolesche ma una soltanto: LOTTEREMO SEMPRE PER ONORARE LA MAGLIA E LA CITTÀ!”