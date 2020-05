UFFICIALE: la Serie A ripartirà il 20 giugno

Terminato il confronto tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il premier Giuseppe Conte per decidere la data per la ripartenza della Serie A. Dopo la riunione tecnica tra Governo, FIGC e Lega Calcio si è arrivati alla decisione definitiva: il campionato italiano ripartirà il 20 giugno! Il primo avversario della Fiorentina sarà il Brescia. La data per ripresa della Coppa Italia invece è fissata al 13 giugno.

Ora si aspettano nuove notizie sulle modalità per la ripartenza, con il Comitato Tecnico Scientifico che nel pomeriggio ha accettato il nuovo protocollo presentato dalla FIGC.