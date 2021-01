UFFICIALE: Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Malcuit.

Malcuit, nato a Chatenay-Malabry, il 31 luglio 1991, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club partenopeo, anche le maglie di Monaco, Saint-Etienne e Lilla.

I viola hanno preso questo giocatore per rimpiazzare Pol Lirola che è stato ceduto (in prestito) all’Olympique Marsiglia, trasferimento avvenuto sempre in questa sessione di mercato.