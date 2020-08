UFFICIALE: Scudetto Primavera assegnato all’Atalanta. La Fiorentina…

Il Consiglio Federale FIGC ha deciso di assegnare lo Scudetto del campionato Primavera, nonostante esso sia stato interrotto e non completato a causa del covid. Titolo che dunque viene vinto dall’Atalanta, in linea con il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati. Ufficializzati anche gli altri verdetti: Chievo, Napoli e Pescara retrocedono in Primavera 2, mentre salgono Milan, Ascoli e Spal. Per la Fiorentina è stato invece un campionato amaro, visto che al momento dell’interruzione i viola si trovavano addirittura in dodicesima posizione. Tuttavia, come sappiamo, la Fiorentina avrà l’opportunità di conquistare la Coppa Italia, ma per farlo dovrà battere in finale il Verona.

