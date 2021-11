In mattinata è arrivata la firma dell’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sul contratto che lo legherà fino al 2023 al Milan. L’ingaggio del mister passa da 2,4 milioni di euro a quasi 4: 3,2 netti di parte fissa più altri 800mila di bonus. Altri bonus invece fanno riferimento alla vittoria dello scudetto, della Coppa Italia e addirittura della Champions League.

Le ambizioni non mancano in casa Milan, con la firma di Pioli che è arrivata nelle corse ore in diretta su Milan TV.