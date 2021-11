Ujfalusi: “La Fiorentina sta giocando bene, vediamo se riuscirà a trattenere Vlahovic. Ecco due giovani cechi da tenere d’occhio”

In occasione della sfida del Torneo 8 Nazioni tra Italia Under 20 e la sua Repubblica Ceca a Pesaro, l’ex difensore viola Tomas Ujfalusi, ora membro dello staff della nazionale giovanile ceca, ha parlato a Rai Sport. Ecco le parole del versatile ex difensore classe ’78: “Sono venuto a giocare in Italia perchè si lavora molto sulla fase difensiva in Serie A. Speriamo che la Fiorentina torni ai posti che merita, sta giocando bene. Sono stato quattro anni in Italia ed i tifosi mi ricordano ancora con grande affetto. Vediamo se il club viola riuscirà a tenere Vlahovic o se il serbo andrà via”.

L’ex capitano della Fiorentina ha poi aggiunto: “Sono contento che finalmente in Italia non ci sia solo la Juventus al vertice ma ci siano anche Napoli, Milan e Inter. Penso che il Napoli vincerà il campionato. Qui nel gruppo dell’Under 20 ci sono tanti ragazzi interessanti; senza dubbio Novak del Bohemians, centrocampista classe 2001, e penso che anche Rynes, esterno classe 2001 dello Sparta Praga abbia delle ottime potenzialità”.