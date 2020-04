Ulivieri: “Se si faranno tornare in fabbrica alcune tipologie di lavoratori, perchè il calcio non può ricominciare a muoversi?”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri a La Nazione ha parlato anche della possibilità di riprendere il campionato: “Leggo che, dopo Pasqua, potrebbe ripartire qualcosa… Dunque: se magari si faranno tornare in fabbrica alcune categorie di lavoratori, davvero il calcio non sarebbe in grado di ricominciare a muoversi? Io dico di sì. In sicurezza, ovvio, ma se qualcuno presto tornerà a lavorare, noi abbiamo l’obbligo di mandare un messaggio di disponibilità a fare lo stesso”.