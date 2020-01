Ultime ore a Firenze per Pedro: un talento in continuo “ambientamento” e il mezzo miracolo di Pradè nel rispedirlo al mittente

Queste sembrano davvero essere le ultime ore di Pedro in maglia viola. L’attaccante viola farà ritorno in Brasile dopo un avventura fiorentina durata soltanto 4 mesi, con il suo ambientamento al calcio italiano che non sembra essere andato a buon fine. La prossima maglia di Pedro sarà molto probabilmente quella del Flamengo, in cerca di un sostituto per Gabigol. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino per l’ufficialità è soltanto questione di ore. Le cifre del trasferimento si aggirano intorno agli 11 milioni di euro, la stessa cifra che la Fiorentina lo aveva pagato in estate. Un mezzo miracolo, se si considera il praticamente nullo rendimento dell’attaccante brasiliano in maglia viola.