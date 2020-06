Un altro centrocampista inseguito dalla Fiorentina. L’alta richiesta del Milan

E’ il centrocampo in questo momento che anima il mercato della Fiorentina. Se il sogno resta Sandro Tonali, un profilo che i viola seguono con insistenza, anche se con caratteristiche e ruolo diversi rispetto al giocatore del Brescia è Lucas Tolentino Coelho de Lima, ovvero Lucas Paquetá. Per arrivare al 22enne del Milan la strada è in salita, scrive La Nazione. I rossoneri non mettono veti su una sua possibile cessione, ma la valutazione che viene fatta è comunque alta. I viola potrebbero arrivare a strappare il sì con un prestito oneroso e un riscatto obbligatorio (nel giugno del 2021) con una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro.

