Un altro esterno offensivo e un centrocampista per la Fiorentina. Necessarie le valutazioni di Italiano: Possibile summit mercato in ritiro

Come sarà il mercato della Fiorentina dopo un periodo di calma apparente? Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a dei movimenti che verranno fatti in difesa, il club viola sta cercando un altro esterno offensivo oltre a Gonzalez che è già stato acquistato da tempo e un centrocampista.

E’ ancora necessario aspettare le valutazioni finali di Italiano che sta lavorando con tanti giocatori nel ritiro di Moena. Possibile, si legge sempre sulla fonte citata, che in questi giorni in Trentino vada in scena un summit tra l’allenatore e gli uomini mercato per fare il punto della situazione.