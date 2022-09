Un altro ex calciatore della Fiorentina cambia casacca in Turchia e raggiunge Viviano. FOTO

Nuova avventura per un ex calciatore della Fiorentina, in un luogo che conosce molto bene. Adem Ljajic cambia squadra, ma rimane in Turchia, dove gioca dal 2018. Il classe 1991, che ha giocato con il Besikstas per 4 stagioni, si trasferisce al Fatih Karagumruk, fino a poco tempo fa punto di riferimento per molti italiani ed ex calciatori di Serie A nel campionato turco.

E a dirla tutta, è rimasto un italiano molto caro a Firenze come Emiliano Viviano, che dunque accoglie un ex compagno di squadra. I due, infatti, hanno vissuto insieme la stagione 2012/13 in maglia viola, per poi lasciare entrambi il club nella stessa estate.

Di seguito, l’annuncio del Karagumruk su Twitter: