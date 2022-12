Un altro mese di pazienza per Sottil e la Fiorentina è a corto di esterni: ma su Sallai c’è il pressing della Lazio

Mancano certezze sul centravanti ma mancano direttamente interpreti sugli esterni: alla ripresa del campionato, la Fiorentina avrà a disposizione di fatto Ikoné e i due adattati, Kouame e Saponara. Niente Sottil e niente Gonzalez, almeno nelle prime battute: La Nazione ipotizza un rientro intorno al mese di febbraio per il figlio d’arte mentre l’argentino con il Monza potrebbe andare almeno in panchina. Chiaro che senza i due titolari, o presunti tali, le considerazioni debbano cambiare rispetto a inizio stagione: per questo un intervento sul mercato potrebbe servire.

Si è fatto il nome dell’ungherese Roland Sallai, del Friburgo ma sempre secondo il quotidiano, su di lui c’è il pressing alto della Lazio. La richiesta dei tedeschi per altro si attesta sui 20 milioni di euro, dato che di esigenza di cederlo nell’immediato non ce n’è. Più facile pensare quindi ad un altro nome, che arrivi magari in prestito.