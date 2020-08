Un anno da titolare inamovibile a Firenze, ma se tornerà all’Inter Dalbert non riceverà lo stesso trattamento

Toccata e fuga. Questo farebbe Dalbert se, come è emerso in queste ore, tornasse dalla Fiorentina all’Inter facendo fare il percorso inverso a Biraghi. Perchè i nerazzurri, con tutti il rispetto per il brasiliano, puntano molto più in alto. Conte vorrebbe infatti uno tra Emerson Palmieri e Marco Alonso per unirsi a Young nel ruolo di esterno sinistro. Condizione che, inevitabilmente, porterebbe Marotta a doversi liberare di Dalbert cercando per lui l’ennesima sistemazione lontano da Milano. Destino beffardo dunque per il giocatore, che per la verità non ha fatto molto per migliorare la situazione viste le deludenti prestazioni con la maglia viola. Tutti i tifosi della Fiorentina si augurano che, qualora tornasse in riva all’Arno, Biraghi sappia fare quantomeno meglio di lui.

