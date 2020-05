Un anno dopo Firenze torna in campo per mettere la parole “fine” a una storia che è durata davvero troppo

Da sempre quella fiorentina è sempre stata una piazza difficile da gestire, con un amore viscerale per la squadra viola che spesso travalica ogni logica. Questa volta però la logica c’è ed è bella chiara: l’obiettivo è la costruzione di uno stadio nuovo. Firenze torna a farsi sentire dopo un anno dalle ultime, dure contestazioni ai Della Valle che hanno poi portato all’arrivo del vulcanico presidente Commisso in riva all’Arno. La società viola lo ha fatto capire chiaramente: c’è bisogno del supporto dei tifosi viola affinchè lo stadio si possa fare. In men che non si dica e in pochissimo tempo si sono ritrovati virtualmente più di 6mila tifosi viola nel gruppo Facebook “Comitato per lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana” che sta crescendo sempre di più.

La situazione attuale non permetterà grosse cose anche a livello di manifestazioni da parte della tifoseria, anche se visto l’affetto che lega il presidente alla Curva Fiesole non è da escludere qualche possibile iniziativa (già annunciata anche dall’ACCVC nel comunicato di domenica). Questa volta sembra che anche l’opinione del popolo viola sia molto più unita e omogenea rispetto alle precedenti diatribe in casa Fiorentina (vedi lo scontro Della Valle si, Della Valle no). Firenze torna in campo, che sia la volta buona?