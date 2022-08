Un arbitro a cui è sfuggita la gara di mano. Falli su Jovic sistematicamente ignorati

Il signor Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, non ha saputo reggere la gara tra Fiorentina e Napoli. Nel corso del secondo tempo gli è letteralmente sfuggita di mano perché ha cominciato a non fischiare più, nemmeno quando il fallo era netto ed era commesso sotto i suoi occhi.

A farne le spese in primo luogo Jovic, steso per tre volte dagli avversari e ‘premiato’ dal direttore di gara con un’ammonizione per proteste. Sembrava quasi che ce l’avesse col serbo per partito preso, ma non solo con lui.

Giusto l’annullamento del gol di Osimhen, fuorigioco certificato dal Var. Così come giusto non aver concesso un rigore al Napoli per un minimo contatto tra Dodô e Kvaratskhelia.