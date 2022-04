Un binomio che facciamo fatica a pensare che possa dividersi. Le chiacchiere di questi giorni non preoccupano la Fiorentina. E ora c’è una meravigliosa opportunità

Mentre la Fiorentina quasi se l’è chiamata la sconfitta contro la Salernitana, dopo tre vittorie consecutive e un momento sicuramente d’oro, come in ogni finale di stagione non mancano le indiscrezioni, le chiacchiere, i primi rumors sulle panchine di Serie A. E il più importante riguarda proprio Vincenzo Italiano, allenatore rivelazione di questa stagione, che potrebbe interessare al Napoli dopo la lite De Laurentiis-Spalletti e un finale di stagione certamente non esaltante da parte degli azzurri. Dieci milioni di euro, queste le indiscrezioni, di clausola rescissoria sul contratto di un allenatore che già lo scorso anno a La Spezia aveva usato questa metodologia per passare ad una squadra più forte.

Chiaro che qualche preoccupazione nell’aria c’è, chiaro che non è da escludere che qualche big pensi all’allenatore gigliato. Ma noi facciamo davvero fatica a pensare che, dopo una stagione del genere (comunque si concluda), il binomio Italiano-Fiorentina possa dividersi. E così non sarà.

Anzi, la Fiorentina presto si metterà a sedere con il suo allenatore per prolungare il contratto, per aumentare l’ingaggio, e (forse, ma non facile) per cambiare il valore della clausola.

Distrazioni, più boutade che altro, in un momento in cui la Fiorentina si gioca davvero molto. Anzi tutto. Perché tra l’andare e il non andare in Europa cambia tanto. E ora c’è l’occasione di battere l’Udinese nel recupero di campionato, di posizionarsi al quinto posto in classifica, ad una manciata di giornate dalla fine del campionato, un’opportunità davvero ghiotta. Anche perché poi il calendario non sarà facile: Milan, Roma, Juventus. Tre delle ultime quattro gare saranno queste.

La Fiorentina è in un momento sicuramente non fortunato dal punto di vista degli infortuni e degli episodi, e ha voglia di tornare subito ai tre punti contro una formazione, quella allenata da Cioffi, in salute. Poi si penserà al futuro, con un’estate che sarà sicuramente calda dal punto di vista del mercato. Sia degli allenatori che dei calciatori. Noi siamo pronti a scommettere che Italiano allenerà ancora i viola, magari in Europa. Chiedendo una squadra sempre più forte e acquisti mirati. Nessuno, in casa gigliata, sembra essere preoccupato dalle chiacchiere di questi giorni. Bene, così.