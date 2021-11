Un canale di mercato da tenere assolutamente aperto e che può far svoltare la Fiorentina

Con l’arrivo di Alvaro Odriozola, la Fiorentina si è assicurata, ancorché in prestito secco, un buon rinforzo per la fascia destra da sfruttare in questa stagione. Ma non solo. Il club viola si è aperto un canale di mercato con il Real Madrid che può far svoltare la squadra in futuro.

Il Real fa parte di quelle società che, nel corso degli anni, hanno provato ad accaparrarsi campioni, talenti (o presunti tali), spendendo un botto di soldi e ritrovandosi con il risultato di aver lasciato diversi giocatori semplicemente a marcire tra panchina e tribuna, o averli dati in prestito a destra e a manca. Quello che ai ‘blancos’ non serve, alla Fiorentina può fare tutta la differenza di questo mondo. Gli ingaggi sono importanti, è vero, ma il prezzo del cartellino, per diversi di questi, è anche drasticamente calato.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato, oltre di Odriozola, anche di Jovic e dell’immancabile Borja Mayoral, ma con un po’ più di fantasia e di intraprendenza, i viola possono fare dei buoni affari continuando a battere questa strada. Del resto si cresce, e molto, andando a pescare all’interno delle grandi società e non solo puntando su scommesse provenienti da squadre minori.