Un centravanti per la Fiorentina: Le due piste che portano in Germania. Ma la sorpresa si chiama Ibrahimovic

Un centravanti nuovo per la Fiorentina. Detto a parte della situazione per Andrea Belotti, ci sono altre opportunità per il club di Commisso. Su La Nazione di stamani si legge che resta sempre in piedi la soluzione Thuram del Borussia Moenchengladbach, in gol tre volte da quando la Bundesliga è ripartita.

Viola nella scia anche di Piatek, pronto a lasciare l’Hertha Berlino per ritentare un’avventura in Italia dopo aver chiuso a gennaio, con il Milan. Barone e Pradè lo hanno seguito in inverno, appunto, prima che il Milan lo cedesse all’Hertha. Piatek piaceva ma aveva un prezzo folle. Adesso però l’attaccante potrebbe arrivare a Firenze in prestito con un riscatto da ridiscutere anche nel 2022.

Ma la sorpresa secondo il giornale fiorentino è un’altra e porta il nome di Ibrahimovic. L’accordo per il rinnovo con il Milan stenta ad arrivare per lo svedese ed ecco che i viola potrebbero approfittarne. Operazione a costo zero, in fase di svincolo, ed ingaggio comunque da top player. In pratica una proposta di accordo che ricorda molto da vicino quanto fatto un anno fa con Ribery.

Ovviamente, al momento, il Milan rimane la soluzione più probabile anche per la prossima stagione.