Un corteggiamento ininterrotto per Lo Celso

Sul mercato, sono questi i giorni di Nikola Milenkovic, ma non solo, almeno per quanto riguarda la Fiorentina.

Sullo sfondo, si legge stamani sul Corriere Fiorentino, prosegue ininterrotto il corteggiamento da parte dei viola nei confronti del centrocampista del Tottenham, Giovani Lo Celso.

Il nazionale argentino viene considerato ideale per il gioco di Vincenzo Italiano, ma al momento è anche in trattativa per tornare al Villarreal, squadra con la quale ha disputato la seconda parte della scorsa stagione e che ha permesso al giocatore di ritornare ad assaporare con continuità il gusto del campo.