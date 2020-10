Un difensore della Roma positivo al Covid-19: salterà la Fiorentina

Altro caso di positività in casa Roma. Questa volta è il turno di Gianluca Mancini, difensore della nazionale italiana, che ha annunciato la notizia attraverso i propri canali social: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!”.

Il difensore, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, salterà sicuramente le partite dei giallorossi contro il Milan, il CSKA Sofia e proprio la Viola, in programma domenica prossima alle ore 18.