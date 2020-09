Un difensore francese finisce in cima alla lista dei desideri del Milan e allontana Milenkovic dai rossoneri

Tante le idee che il Milan ha sviluppato per la difesa in queste settimane, da Milenkovic a Tomiyasu, però il classe 2000 del Saint-Etienne Wesley Fofana è stato sempre in cima alla lista di Maldini, Massara e Moncada: per questo i meneghini tentano l’anticipo sulle Foxes del Leicester per Fofana, che è sì intrigato dall’Inghilterra ma ancora non ha trovato un accordo per il trasferimento, alla pari del suo club. E il Milan, in questa incertezza, sta provando a inserirsi. A riportarlo è Calciomercato.com.

