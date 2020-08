Un direttore sportivo accostato alla Fiorentina si separa dalla sua squadra… ma ne trova subito un’altra

Più volte era stato accostato alla Fiorentina, salvo poi allontanarsi dopo il rinnovo di contratto di Pradè. Stiamo parlando di Daniele Faggiano, direttore sportivo che si è appena separato ufficialmente dal Parma. Per lui però c’è subito un nuovo posto di lavoro, ovvero il Genoa che lo ha già annunciato sui propri canali social. Le voci che di un’interesse della Roma per Pradè ad oggi non hanno nulla di concreto, visto il contratto che lega il direttore sportivo alla Fiorentina. Tuttavia, nel caso in cui le cose cambiassero ora o magari a gennaio, sicuramente non sarebbe Faggiano a sostituirlo.

