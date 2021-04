Un erroraccio di Lafont costa l’ennesima sconfitta al Nantes. Con questi alti e bassi, quanto potrà davvero incassare la Fiorentina?

Abbiamo parlato più volte di Alban Lafont, portiere di proprietà della Fiorentina che al termine della stagione tornerà dal prestito al Nantes. La sua sarà una toccata e fuga, dal momento che Commisso non ha intenzione di puntare su di lui come portiere del futuro.

Nonostante la giovane età, infatti, Lafont non appare come un investimento potenzialmente vincente. Lo dimostrano gli alti e bassi di cui ha continuato a vivere in Francia, specchio della stagione fallimentare del suo Nantes momentaneamente penultimo e a forte rischio retrocessione.

Proprio sull’ultima sconfitta dei canarini Lafont ha messo lo zampino, con un errore evidente in occasione del secondo gol del Nizza (la partita è finita 2-1 per i rossoneri). Un tiro da fuori area apparentemente innocuo, infatti, è sfuggito dalle mani dell’ex portiere della Fiorentina favorendo così la ribattuta vincente di Dolberg.

Al di là dell’episodio, comunque, è evidente che questi due anni di prestito non siano serviti più di tanto a Lafont per correggere gli errori mostrati a Firenze. La speranza è che ciò non influisca sulla sua cessione, dalla quale la Fiorentina si aspetta di ricavare una buona cifra.