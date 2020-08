Stiamo per completare il giro delle panchine. Da ieri all’ora di pranzo Leonardo Semplici è in pole per l’Udinese, destinato a raccogliere l’eredità di Luca Gotti, soprattutto se le incomprensioni tra quest’ultimo e il club portassero alla rottura definitiva. Semplici dopo la Fiorentina Primavera, tanta gavetta e gli anni felici a Ferrara ripartirebbe da Udine.

0 0 vote Article Rating