Un ex viola porta il Milan in vantaggio, ma una Juventus di RIGORE pareggia i conti nel giovedì di Coppa

Come spesso accade, la Juventus riagguanta una partita all’ultimo respiro. Nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus, a San Siro succede di tutto. Al 61′, l’ex viola Ante Rebic porta in vantaggio i rossoneri, con la squadra di Pioli costretta a rimanere in 10 per l’espulsione di Hernandez al 72′. All’89’ su una rovesciata di Ronaldo, il terzino del Milan Calabria tocca la sfera con la mano. Dopo aver rivisto tutto, Valeri concede il calcio di rigore alla Juventus, con il campione portoghese che realizza dagli undici metri.