Un ex viola punta il dito contro la Uefa: “Una follia permettere al pubblico di assistere ad Atalanta-Valencia”

L’ex centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, attualmente in forza alla Roma, esprime a Le Parisien la sua opinione sul gran numero di casi di Covid-19 in Lombardia accusando la Uefa per aver fatto disputare Atalanta-Valencia di Champions League a porte aperte a San Siro: “Il virus si è diffuso rapidamente in Lombardia. È tutt’altro che un caso che la città di Bergamo si sia ritrovata nel cuore della pandemia con un drammatico numero di morti. È stata una follia permettere al pubblico di assistere a un incontro come Atalanta-Valencia”