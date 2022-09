Un Franchi da record?

La città è carica e i biglietti lievitano. Per Fiorentina-Juventus ci sarà il record di spettatori da quando è iniziata la stagione. Sono numeri quasi da sold out, anche se molto difficilmente sarà raggiunto il tutto esaurito perché rimangono ancora disponibili circa 2mila biglietti del settore Curva Ferrovia.

Gli spettatori sono però già oltre i 35mila e la speranza è quella di arrivare a 38mila anche se sarà complicato perché oggi rimangono solo poche ore per acquistare i tagliandi. Il massimo delle presenze era stato toccato in questa stagione per Fiorentina-Cremonese con 34.461 mentre contro il Napoli poco più di 32mila. Molti meno per la sfida di Conference al Twente perché dal conteggio mancavano naturalmente gli oltre 21mila abbonati. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.