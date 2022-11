Un gennaio per fare punti e recuperare terreno, prima di un mese “europeo”

La ripresa del campionato è ancora lontana. La data per i viola è fissata per il 4 gennaio, quando la Fiorentina scenderà in campo contro il Monza al Franchi. Ma dove ci eravamo lasciati? Dando uno sguardo alla classifica, la squadra di Vincenzo Italiano spacca in due la graduatoria di Serie A, insieme al Bologna. Decimo e undicesimo posto per gigliati e felsinei, che stazionano a 19 punti.

Dopo l’amarissima sconfitta di San Siro, la Fiorentina ripartirà con tre gare in casa, tutte con l’obbligo della vittoria: Monza appunto, poi Sassuolo e Sampdoria in Coppa Italia. Tre match importanti per recuperare terreno in campionato e avanzare in coppa, nei quali si può sbagliare poco. A chiudere un mini tour de force di quattro partite in undici giorni la Roma, per la prima trasferta del 2023. Per chiudere gennaio, poi, ancora al Franchi contro il Torino e ancora a Roma contro la Lazio.

Un mese tosto, con alcune partite insidiose ma da vincere. Servirà mettere da parte i punti in vista di un febbraio europeo, dove l’obiettivo principale si chiamerà Braga. Proprio per questo, bisogna ripartire forte, subito. Il calendario può dare una mano, per il resto, parola al campo.