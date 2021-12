Un giocatore della Fiorentina in prestito entra nel mirino dell’Atalanta: ma l’ultima parola sarà di Italiano

Szymon Zurkowski è sicuramente uno dei protagonisti di questo avvio di stagione in casa Empoli. Il centrocampista polacco, in prestito dalla Fiorentina, ha collezionato 14 presenze in campionato impreziosite da due gol e un assist.

Rendimento che, riporta TMW, non è passato inosservato all’Atalanta, sempre attenta ai talenti del nostro campionato. I nerazzurri hanno manifestato interesse per Zurkowski, ma ovviamente dovranno passare dalla Fiorentina per aggiudicarselo.

Discorso rimandabile a giugno, visto che per ora il polacco è un’arma di cui l’Empoli non vuole privarsi. Allora Italiano valuterà il da farsi, cercando di capire se Zurkowski potrà tornargli utile anche in base a quelle che saranno le sue prestazioni da qui a fine stagione.