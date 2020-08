Un giovane viola si prepara alla Serie B

Il giornalista Lorenzo Buconi, collaboratore di Di Marzio, ha prospettato su Twitter il futuro di un giovane viola. Michele Cerofolini, virgulto viola fra i pali, potrebbe andare alla Reggiana in prestito. Una ottima idea, quella della cessione in prestito, proprio perchè Cerofolini può essere un ottimo profilo per il futuro della porta viola.

