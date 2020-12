Un mercato decisivo per molti “posti di lavoro”. Altre scommesse sbagliate non saranno

Sotto accusa, sta finendo il gruppo di giocatori, che finiti gli alibi si sta dimostrando non all’altezza di un campionato da protagonista. Come rimarca Calciomercato.com, tutte le lacune di cui si parlava durante il mercato estive, sono diventate ferite aperte per la Fiorentina, come l’assenza di un centravanti e l’atavica difficoltà di andare in gol, e la mancanza di un regista di qualità capace di prendere in mano le redini del gioco. Il mercato di gennaio sarà decisivo per molti all’interno della Fiorentina, perché la dirigenza dovrà dimostrare di avere voglia di investire nella squadra, e dovrà farlo scegliendo i profili giusti. Sbagliare nuovamente scommessa, come puntare su tre attaccanti inesperti come Vlahovic, Kouame e Cutrone, non sarà ammissibile durante la prossima finestra di trasferimenti.

