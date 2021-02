Un Napoli spuntato fallisce l’impresa di rimonta. La vittoria non basta, è fuori dall’Europa League

Si è appena conclusa la sfida d’Europa League tra Napoli e Granada. Gli uomini di Gattuso erano chiamati all’impresa di ribaltare lo 0 a 2 dell’andata, e l’inizio dei partenopei faceva ben sperare. Già al 3′ Zielinski porta in vantaggio i suoi, ma Montoro rimette tutto in ordine siglando di testa la rete dell’1 a 1. Nella seconda frazione Ruiz riporta avanti il Napoli, ma non basta. Il 2 a 1 finale vale la vittoria per Gattuso, ma non il passaggio agli ottavi della competizione, visto il risultato della gara d’andata di una settimana fa. Serata amara al Diego Armando Maradona, con gli azzurri adesso fuori dall’Europa League.