Un nuovo futuro tattico per Gonzalez? Ed ecco perché Brekalo può diventare fondamentale

Prima Jovic, poi Cabral, poi ancora Jovic e nel mezzo anche Kouame: nessuno dei tre candidati al ruolo di prima punta ha convinto fin qui nella stagione della Fiorentina. C’è un’outsider però che ancora non ha avuto modo di esprimersi a pieno ed è rappresentata da Nico Gonzalez: come confermato dallo stesso Italiano ieri, l’argentino quel ruolo potrebbe farlo, magari in attesa che rientri Cabral. Tra gioco aereo e attitudine alla presenza in area, Nico potrebbe essere la carta a sorpresa per la squadra viola, che a quel punto scoprirebbe le fasce, già piuttosto precarie fin qui. Ecco perché il ruolo di Brekalo diventerebbe ancor più cruciale e fondamentale perché colmerebbe quel vuoto, dando opzioni e imprevedibilità qualora Gonzalez traslocasse al centro. Per capirne di più ci sarà da attendere ovviamente l’arrivo del croato e la ripresa a pieno ritmo dell’argentino: con i due a disposizione, Italiano potrebbe finalmente avere qualche carta da giocarsi in più.