Un obiettivo che non deve essere perso di mira: la Fiorentina ha ancora bisogno di un regista degno di questo nome

Nico Gonzalez è stato un grande acquisto, un giocatore duttile che potrebbe aiutare la Fiorentina a fare il salto di qualità in attacco. L’attesa per il nuovo allenatore, che sarà Italiano, ha poi bloccato un po’ le operazioni della società viola che però è pronta a tornare in pista.

Conoscendo il nome del nuovo tecnico, infatti, si possono fare delle considerazioni più mirate e una di queste riguarda sicuramente il centrocampo. Come ogni estate infatti si ripropone la necessità di trovare un regista di livello, ruolo che è un po’ mancato negli ultimi anni. Una posizione che è stata ricoperta senza successo da Amrabat e con risultati leggermente migliori da Pulgar, ma che ora ha bisogno di un nuovo proprietario.

Nomi concreti ancora non ce ne sono, ma l’obiettivo non deve essere perso di mira. La Fiorentina ha necessità di intervenire anche in altri ruoli, in primis la difesa, ma sarebbe inimmaginabile fare un altra stagione senza un giocatore che imposti il gioco della squadra.