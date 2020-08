Un parametro zero che la Fiorentina continua a osservare da lontano, mentre anche una neo-promossa prova a convincerlo

Da un po’ di tempo Giacomo Bonaventura viene accostato alla Fiorentina. Il centrocampista, arrivato al termine della sua avventura col Milan, è attualmente svincolato e rappresenta un’occasione a parametro zero per tante squadre. Tra queste anche il Benevento, che secondo Il Mattino ha messo sul piatto una maxi offerta per convincerlo. Bonaventura non ha ancora risposto e per la verità sembra molto difficile che accetti, ma il Benevento potrebbe essere solo la prima di tante pretendenti. E chissà che la Fiorentina non voglia provare a sfidare la concorrenza.

